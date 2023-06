Ucraina: Conte, ‘rischio conflitto nucleare’

MeteoWeb

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Il rischio è di un conflitto nucleare. Il tema è questo da porre al tavolo dei nostri alleati. Questa strategia dove ci sta portando? Ci potete garantire che non avremo un escalation dopo tutte queste forniture di armi? Ci garantite un ombrello antiatomico di copertura?”. Così Giuseppe Conte al Forum in Masseria intervistato da Bruno Vespa.

“Sarebbe stato più saggio sedersi a un tavolo di negoziato, che non significa arrendersi, coinvolgendo la Cina e la Santa Sede. Io ho sentito dire che il Papa deve stare a casa sua. Lei ha sentito che Putin non vuole mediare?”, dice rivolgendosi a Vespa.