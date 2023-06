Ucraina: Danilov, ‘quando controffensiva inizierà se ne accorgeranno tutti’

MeteoWeb

Kiev, 7 giu. (Adnkronos) – “Quando la controffensiva inizierà, se ne accorgeranno tutti”. Lo ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale ucraino Oleksiy Danilov citato da Ukrinform, precisando che le forze di difesa di Kiev non hanno ancora lanciato la prevista controffensiva per liberare i territori temporaneamente occupati dalla Russia.

“Quando tutto questo inizierà lo decideranno i nostri militari. E tutti lo sapranno e lo vedranno”, ha aggiunto Danilov, sottolineando che i russi hanno erroneamente considerato l’avanzata dell’esercito ucraino in alcuni punti come l’inizio di una grande operazione.