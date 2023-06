Ucraina: Meloni, ‘aiutarla è modo più serio per costruire pace’

MeteoWeb

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Aiutare l’Ucraina con gli strumenti di cui disponiamo è il modo più serio per costruire la pace, perché in ogni conflitto se uno ha già vinto, non ha bisogno di sedersi al tavolo. Ha bisogno di farlo se c’è uno stallo e se quindi se c’è equilibrio sulle forze in campo”. Così la premier Giorgia Meloni, in un passaggio dell’intervista a ‘Quarta Repubblica’, in onda stasera su Rete4.

A chi le chiede se sia consapevole che una parte della destra resta scettica sulla guerra e l’appoggio all’Ucraina, “certo che lo so – risponde -. Vale per un pezzo della destra, un pezzo della sinistra, per quelli che non vanno a votare ed è comprensibile che si chiedano: ‘Ma chi ce lo fa fare?'”. Ma sui rischi che questo comporta per la sua popolarità, “sono disposta a perdere parte della mia popolarità su questo ma la mia coscienza mi dice che il modo migliore è fare esattamente quello che stiamo facendo”.

“Secondo me – dice ancora Meloni -, bisogna continuare a lavorare per la pace e garantisco che è parte significativa del nostro lavoro in Parlamento, ma purché non si confonda la parola pace con l’invasione. Banalmente, se noi consentissimo l’invasione dell’Ucraina, domani avremmo lo stesso problema più vicino a casa nostra”.