Ucraina: Schlein, ‘sì a sostegno ma più sforzo diplomatico, bene Zuppi’

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Il Partito Democratico continua a voler sostenere anche militarmente l?Ucraina, ma quello che è mancato fino a qui è uno sforzo dell?Unione Europea per un raggiungimento del cessate il fuoco. Saluto con favore l’iniziativa del Vaticano e affidata al cardinale Zuppi, cui continuiamo a fare gli auguri. Una forza di sinistra progressista non può mai perdere la prospettiva della pace, chiediamo un protagonismo e un?iniziativa più solida dell’Unione Europea per la fine di questa guerra?. Così Elly Schlein a Sky Tg24.