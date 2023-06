Ue: Barelli (Fi), ‘ora governo centrodestra per garantire stabilità e chiarezza’

MeteoWeb

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – ?Il presidente Silvio Berlusconi ha straordinarie capacità visionarie e per questo ha disegnato un nuovo obiettivo: portare il modello italiano di centro destra di governo alla guida dell?Europa?. Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, in una intervista a Il Dubbio.

?E? un progetto ambizioso – ha proseguito – ma percorribile, un governo europeo di centrodestra che riunisca i valori e i principi del Partito Popolare e dei Liberali e Conservatori europei. Questo garantirebbe stabilità e chiarezza in un momento in cui in Europa si avverte una crisi nella leadership e sarebbe una soluzione più naturale di quella che fino a oggi ha visto insieme in Europa forze politiche fin troppo eterogenee tra loro. Una ipotesi di questo tipo non potrebbe prescindere, per un buon esito, da un accordo e un percorso comune con i nostri alleati qui in Italia, che non intacchi la specificità delle forze politiche in gioco?.

Per quanto riguarda il rischio di uno spostamento a destra della coalizione, Barelli ha osservato: ?Non ci sarà nessuno spostamento a destra in Europa. Forza Italia è il partito fondatore del Ppe, unico partito di riferimento in Italia dei moderati, saldamente ancorato ai principi europeisti, atlantisti, democratici, riformisti e liberali. Il centrodestra in Italia è forte e coeso pur nelle diversità dei partiti che lo compongono. Abbiamo dato vita ad un governo che sta dando ai cittadini le risposte che aspettavano da tempo, con riforme coraggiose che modernizzeranno il paese e sta realizzando una a una le promesse fatte in campagna elettorale, dall?abbassamento della pressione fiscale, alla realizzazione del ponte sullo Stretto, passando per l?aumento delle pensioni minime. Stiamo lavorando ad una grande riforma della giustizia e a quelle istituzionali. Tutte iniziative e riforme di chiaro stampo liberale?, ha concluso Barelli.