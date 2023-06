Università: a Pavia il 20 giugno la ‘Notte bianca delle lauree magistrali’

MeteoWeb

Milano, 7 giu. (Adnkronos) – Una serata di dialoghi, approfondimenti, incontri e anche divertimento, pensata per tutti gli studenti delle lauree triennali d?Italia, che stanno progettando come proseguire gli studi. Il prossimo 20 giugno, all’università di Pavia, si svolgerà la prima ‘Notte bianca delle lauree magistrali’. L?evento, organizzato dal centro orientamento dell?università di Pavia, avrà luogo nei cortili e nelle aule storiche dell?ateneo e prevede diversi momenti e varie formule per comunicare l?offerta formativa delle lauree magistrali e gli altri servizi dell?università.

Dopo l?inaugurazione, in programma alle 18 nel Cortile delle Statue, in cui già vi saranno diversi interventi per aprire la serata, sarà la volta di alcuni brevi speech da 15 minuti, sui progetti e le opportunità offerte a Pavia: dal placement alle competenze trasversali, dal public engagement ai progetti legati al Pnrr, dal servizio psicologico alla Faculty nei collegi, fino alle opportunità per studiare all?estero. A seguire, mentre nel Cortile delle Magnolie inizierà l?aperitivo, nel Cortile Sforzesco si terrà ‘Unipv è?’, una serie di incontri veloci e informali con i docenti che raccontano le mille facce dell?Università: lo sport con il Cus, i servizi per gli studenti e i collegi con l?Edisu, l?attenzione all?inclusione con il Saisd, i rapporti con le imprese e il trasferimento tecnologico e lo Iuss.

Nello stesso cortile sarà proiettato un video che illustra i progetti in corso e quelli in programma legati allo sviluppo edilizio dell?Università, che contribuiranno a modificare il volto della città. Più tardi, nel Cortile Volta, sarà il momento dei dialoghi one to one per approfondire con i docenti e i tutor i singoli corsi di Laurea Magistrale e i progetti specifici di interesse per gli studenti. A chiudere la serata, dalle 22, un Dj set curato dagli stessi studenti dell?università di Pavia. In caso di pioggia gli eventi previsti all?aperto si terranno in Aula Magna e in Aula del 400.