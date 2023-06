Usa: Cessna si schianta dopo aver violato spazio aereo su Washington, F-16 in azione

MeteoWeb

Washington, 5 giu. (Adnkronos) – Le autorità statunitensi hanno lanciato aerei da combattimento F-16 per intercettare un aereo privato che ha violato lo spazio aereo sopra l’ area di Washington DC e che successivamente si è schiantato contro un’area montuosa nel sud-ovest della Virginia. Quattro persone erano a bordo Cessna Citation, secondo la Cnn, che ha citato una fonte anonima. La polizia ha riferito che i soccorritori non hanno trovato sopravvissuti a bordo dell’aereo.

I jet da combattimento statunitensi hanno causato un boom sonico su Washington DC, per cercare di raggiungere l’aereo leggero. L’aereo che si è schiantato era intestato a una società con sede in Florida. John Rumpel, che gestisce la compagnia, ha detto al New York Times che sua figlia, la nipote di due anni, la sua tata e il pilota erano a bordo dell’aereo. Stavano tornando a casa loro a East Hampton, a Long Island, dopo aver visitato la sua casa in North Carolina, ha detto.

L’esercito americano aveva tentato di stabilire un contatto con il pilota, che non ha risposto, fino a quando il Cessna non si è successivamente schiantato vicino alla George Washington National Forest in Virginia, ha detto in una nota il North American Aerospace Defense Command (Norad). “Gli aerei Norad erano autorizzati a viaggiare a velocità supersoniche e un boom sonico potrebbe essere stato sentito dai residenti della regione”, afferma la dichiarazione, aggiungendo che anche gli aerei Norad hanno utilizzato razzi nel tentativo di attirare l’attenzione del pilota.