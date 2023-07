Allerta Meteo, oggi il picco dell’ondata di caldo sull’Italia: da domani netta rinfrescata al Centro/Nord

MeteoWeb

Siamo nel picco dell’ondata di caldo sull’Italia: dopo i valori elevatissimi di ieri con il record di Roma e i valori diffusamente superiori ai +40°C al Centro e al Sud (picco massimo +46,3°C a Licata, in Sicilia), oggi abbiamo avuto un clamoroso risveglio tropicale persino al Nord con temperature minime davvero elevatissime nelle principali città dell’Italia settentrionale. La colonnina di mercurio, infatti, non è riuscita a scendere sotto i +27°C a Bologna, +26°C a Torino, Trieste, Mantova, Reggio Emilia, Savona e Imperia, +25°C a Milano, Verona, Parma e Brescia.

Oggi avremo il picco assoluto del caldo nella totalità del nostro Paese: le temperature saranno un po’ ovunque persino superiori a quelle di ieri, con massime oltre i +40°C in moltissime località. I valori più elevati, ancora una volta, al Sud: in Sardegna, Sicilia, Puglia, Basilicata e Calabria. Ma farà molto caldo anche nel Lazio, in Toscana, nelle Marche e in pianura Padana:

Quello di oggi sarà il picco del caldo perchè già da domani, giovedì 20 luglio, le temperature diminuiranno sensibilmente in tutto il Centro/Nord: l’ondata di caldo di fatto finirà tra poche ore almeno dall’Umbria in su. E da venerdì anche in tutto il Centro. Le temperature diminuiranno sensibilmente nei prossimi due giorni lasciando spazio a fresco e forte maltempo con intensi temporali sull’Italia settentrionale. Al Sud, invece, il caldo continuerà ancora a lungo: l’Anticiclone africano ripiegherà proprio verso il meridione, tanto che domani in Sicilia e alcune zone di Puglia e Calabria avremo temperature ancor più elevate persino rispetto a quelle di oggi:

