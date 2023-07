Ambiente: Schlein, ’emergenza climatica e sociale per Pd sono inscindibili’

MeteoWeb

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “Una giornata che attraversa luoghi che la politica troppo spesso dimentica, non passa solo dall’incontro il supporto a tante imprese artigiane nelle aree periferiche, nelle aree interne. Stasera saremo a Colleferro con il sindaco e con l’ex-sindaco di New York, Bill De Blasio, per vedere cosa queste città possano per la questione climatica e la questione sociale: queste due lotte per il Pd non sono scindibili”. Così Elly Schlein in un video su Instagram che oggi ha visitato alcune aziende romane e ha incontrato il Presidente di Cna, Dario Costantini.

“Perchè le persone che pagano più alto il prezzo anche del caldo di questi giorni sono le persone più fragili, più anziane, quelle persone che non possono nemmeno scegliere di accedere un condizionatore. Anche questa è sicurezza delle nostre comunità. Lo dico agli appassionati di sicurezza che stanno al governo: occupiamoci anche di questa sicurezza, delle ondate di calore, di cosa le nostre città possono fare per investire sui legami della comunità, sull’inclusione sociale perchè la società più sicura è anche quella che non marginalizza nessuno e che lascia a tutti delle risposte sui propri bisogni”.