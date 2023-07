Anarchici: Bonelli, ‘Delmastro si dimetta, bene Procura, giusto presentare esposto’

MeteoWeb

Roma, 6 lug. – (Adnkronos) – ?Se non ci fosse stato il mio esposto alla Procura della Repubblica, l?uso spregiudicato che Delmastro e Donzelli hanno fatto di atti riservati dello Stato sarebbe passato come se nulla fosse. La decisione della Procura di Roma è una buona notizia perché non c?è nessun cittadino, a maggior ragione parlamentare o esponente di governo che debba poter pensare di utilizzare atti riservati dello Stato come strumento per attaccare l?opposizione”. Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

?Nonostante le critiche che ricevute per aver presentato tale esposto – prosegue – oggi chi deve chiarire sono la presidente Meloni e il ministro Nordio che, in un’incredibile e inaccettabile difesa del sottosegretario di Stato, sono riusciti ad affermare che i documenti resi pubblici da Delmastro non erano atti riservati. Non solo uno sgradevole venir meno del senso delle istituzioni, ma è una questione che pone un interrogativo per me preoccupante: ovvero come le ragioni del diritto, della legge a cui tutti siamo obbligati a rispondere, a maggior ragione da chi sta al Governo, siano state piegate dalla presidente Meloni e dal ministro Nordio per difendere il proprio rappresentante politico di riferimento con dichiarazioni e lettere inqualificabili”.

“Auspico che, a prescindere dall?esito giudiziario, Delmastro rassegni immediatamente le proprie dimissioni da sottosegretario di Stato alla Giustizia”, conclude.