Appalti, Acea e min. dell’Interno insieme per la tutela della legalità

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – Il ministro dell?Interno Matteo Piantedosi e l?amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo hanno siglato oggi al Viminale un Protocollo Quadro Nazionale per la tutela della legalità con l?obiettivo di rafforzare l?impegno comune contro potenziali fenomeni corruttivi e i rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata in settori societari di rilievo strategico nazionale, tra i quali la gestione delle reti idroelettriche e dei rifiuti. Tra le finalità dell?accordo, si legge in una nota congiunta, potenziare su scala nazionale la cooperazione in materia di sicurezza pubblica e legalità, anche in considerazione dell?impegno di Acea nella realizzazione di importanti opere infrastrutturali dei prossimi anni, come il raddoppio del Peschiera, il principale acquedotto che rifornisce la Capitale, e altri progetti in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il protocollo, della durata di tre anni, interesserà i territori del Paese in cui operano le società del gruppo, che firmeranno protocolli di partenariato con le Prefetture sulla base del Protocollo Quadro. Per contribuire al monitoraggio costante della loro attuazione, viene costituita, presso il Gabinetto del Ministro dell?Interno, una cabina di regia che si riunirà due volte l?anno. Grazie all?intesa, verranno introdotte innovative misure di prevenzione tra cui: nuovi sistemi digitali di monitoraggio per i cantieri delle grandi opere, controllo del contesto esterno in cui le opere vengono realizzate e attività di prevenzione relative alla correttezza del processo di smaltimento dei rifiuti.

Acea, inoltre, per rafforzare ulteriormente l?attenzione su questi temi, haincaricato Giovanni Salvi, ex Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, come consulente per la legalità e il contrasto alle infiltrazioni criminali. “La firma di questo importante protocollo generale – commenta Salvi, – nell?ambito della collaborazione tra pubblico e privato, apre la strada ai protocolli particolareggiati, nei quali saranno introdotte innovazioni significative per il monitoraggio delle attività a rischio, quali i subappalti o la gestione dei materiali di scavo, attraverso controlli anche informatici e immodificabili. Questi accordi rappresentano una chiara manifestazione dell?impegno di Acea per il rispetto della legalità e dell?ambiente, anche oltre gli obblighi previsti dalla legge”.