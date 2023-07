Banche: governatore tedesco, ‘task force anti-fake contro corse sportelli fatali’

MeteoWeb

Roma, 19 lug. (Adnkronos/Dpa) – Una task force anti fake news per le banche per evitare che notizie false diffuse tramite i social inneschino corse agli sportelli che potrebbero rivelarsi fatali per gli istituti di credito. E’ la proposta sollecitata dal banchiere centrale tedesco Joachim Nagel per estende la vigilanza bancaria al monitoraggio dei social per neutralizzare sul nascere il panico da ritiro già sperimentato con la Silicon valley bank.

Le autorità di vigilanza potrebbero così riconoscere tempestivamente se esiste il rischio di una cosiddetta corsa agli sportelli, ha dichiarato Joachim Nagel a Redaktionsnetzwerk Deutschland .

Il caso di Svb nel marzo di quest’anno ha dimostrato che bisogna essere in grado di reagire più rapidamente, ha detto Nagel, spiegando che in Corea del Sud una task force dell’autorità di vigilanza bancaria monitora sistematicamente i social media. “Dovremmo prendere in considerazione questa possibilità in Europa”, ha detto. “Non dobbiamo adagiarci sugli allori, ma dobbiamo guardare con attenzione e affinare i ‘punti ciechi’ della vigilanza”, ha aggiunto.