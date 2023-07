MeteoWeb

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Prosegue la politica miope della Bce, a danno di cittadini, famiglie e imprese. Siamo passati dal whatever it takes di Draghi, cioè facciamo tutto il necessario per salvare i cittadini, al ‘restrittivo per tutto il tempo necessario’ a far morire il paziente della Lagarde?. Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.