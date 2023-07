Borsellino: Meloni, ‘mio governo a testa alta contro cancro mafioso’

MeteoWeb

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Non posso che essere profondamente orgogliosa del fatto che il governo che oggi presiedo abbia avuto, dal suo primo giorno, la determinazione e il coraggio necessario ad affrontare il cancro mafioso a testa alta. Sono i fatti a dimostrarlo. Abbiamo messo in sicurezza presidi fondamentali come la restrizione dei benefici penitenziari, e se oggi boss mafiosi del calibro di Matteo Messina Denaro sono detenuti in regime di 41 bis lo si deve esattamente a questo impegno”. Lo sottolinea la premier Giorgia Meloni in una lettera pubblicata sul ‘Corriere della Sera’ nel giorno dell’anniversario della strage di Via D’Amelio.

La presidente del Consiglio rivendica i provvedimenti adottati dal suo governo per il contrasto alla mafia: “Abbiamo sbloccato le assunzioni nelle forze dell’ordine, ci siamo schierati al fianco dei magistrati e di chi ogni giorno sul territorio conduce la battaglia contro la mafia, stiamo lavorando ad un provvedimento che dia un’interpretazione autentica di cosa si debba intendere per ‘reati di criminalità organizzata’ e che scongiuri il rischio che gravi reati rimangano impuniti per effetto di una recente sentenza della Corte di Cassazione”.