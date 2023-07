Brescia: comandante legione carabinieri Lombardia a comando provinciale per saluto

MeteoWeb

Milano, 6 lug. (Adnkronos) – Il generale di divisione Andrea Taurelli Salimbeni, comandante della legione carabinieri Lombardia, ha salutato i carabinieri del comando provinciale carabinieri di Brescia in occasione del suo imminente trasferimento al comando della legione carabinieri Lazio, dopo due anni e 10 mesi circa di permanenza in Lombardia.

L?alto ufficiale, nel cordiale momento d?incontro, ha ringraziato tutto il personale per il costante impegno profuso, soprattutto nel delicato periodo caratterizzato dalla pandemia da Covid-19.

Successivamente il generale ha salutato le autorità di Brescia.