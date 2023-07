Calcio: mercato Milan, ottimismo per l’arrivo di Pulisic, proposti 22 mln al Chelsea

MeteoWeb

Milano, 6 lug. – (Adnkronos) – Il Milan piazza lo scatto per arrivare a Christian Pulisic. I rossoneri sono da tempo in trattativa con il Chelsea per il talento offensivo americano, in scadenza di contratto nel 2024, e nelle ultime ore hanno aumentato l?offerta. La proposta rossonera adesso è arrivata a 22 milioni di euro bonus compresi (18 milioni di parte fissa e 4 di bonus): una cifra che si avvicina alla richiesta dei Blues. Il Chelsea ha in mano anche una proposta del Lione di 25 milioni di euro, la richiesta della società inglese, ma il giocatore sta spingendo per trasferirsi a Milano e, come riportato anche da Sky UK, c’è ottimismo per l’esito positivo della trattativa. Dopo Romero, si tratterebbe di un altro rinforzo offensivo per Pioli e di sicura caratura internazionale. Sarebbe anche il secondo arrivo dal Chelsea dopo quello di Loftus Cheek.

Ma i movimenti in attacco non si limitano a Pulisic: il Milan ha offerto ad Alvaro Morata un quadriennale da 4 milioni di euro a stagione. Lo spagnolo, che ha ancora tre anni di contratto con l?Atletico Madrid, ha una clausola di rescissione da 10 milioni di euro (12 circa compreso le tasse). I rossoneri dunque cercano la quadra per l?operazione complessiva, tra appunto valore della clausola e ingaggio. Morata ha anche offerte dall?Arabia, ma preferirebbe rimanere in Europa. Capitolo Chukwueze: i rossoneri hanno già l?accordo con l?esterno nigeriano e lavorano per trovare un?intesa con il Villarreal, che non ha ancora risposto all?offerta presentata nelle scorse ore.

A centrocampo, invece, il Milan tratta a oltranza con l?AZ Alkmaar per raggiungere l?intesa per il cartellino di Tijjani Reijnders, centrocampista classe 1998: al momento però c?è ancora c?è ancora una distanza di 5 milioni di euro tra la proposta dei rossoneri e la richiesta dell’AZ che si è alzata a 25 milioni. Per quanto riguarda Musah, invece, il Milan ha già l’accordo con il centrocampista americano ma non ancora quello con il Valencia.