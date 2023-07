Calcio: Mls, prima doppietta di Messi con l’Inter-Miami e 4-0 all’Atlanta United

MeteoWeb

Miami, 26 lug. (Adnkronos) – Dopo il gol all’esordio con l’Inter-Miami con una punizione entrando dalla panchina, Leo Messi ha messo a segno la sua prima doppietta ed un assist in Mls da titolare con la franchigia statunitense nel 4-0 sull’Atlanta United che vale l’accesso ai sedicesimi della Leagues Cup, competizione a squadre che coinvolge le formazioni della Mls e della Liga messicana. Messi va in rete all’8′ ribattendo in rete una prima conclusione di sinistro respinta dal palo per poi depositare i rete con il destro il pallone. Il raddoppio arriva al 22′ con un’azione aperta e chiusa dallo stesso numero 10. La terza al 44′ e la quarta rete al 53′ portano la firma di Taylor nell’ultimo gol al 53′ su contropiede condotto e con il servizio finale dello stesso Messi. Inter-Miami che chiude in dieci per l’espulsione di McVey per fallo da rigore da ultimo uomo, penalty nel finale di gara all’87’ sbagliato dall’Atlanta United.