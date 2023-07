Calciomercato Roma, Sanches e Sabitzer ancora in ballo. Spunta McTominay

MeteoWeb

Roma, 6 lug. – (Adnkronos) – Resistono i nomi di Marcel Sabitzer e Renato Sanches per quanto riguarda il calciomercato della Roma. Ma spunta anche un nome nuovo nelle idee giallorosse: si tratta di Scott McTominay. Un nuovo rinforzo di spessore a centrocampo è una delle priorità della Roma. Sfumata la trattativa per il ritorno di di Simone Inzaghi (la Roma che vantava il 30% sulla rivendita incasserà 9.6 milioni di euro oltre a 1.5 nel caso in cui si verificassero tutti i bonus), la società giallorossa continua a lavorare per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione.

Un nome sempre presente nella lista degli uomini mercato della Roma è quello di Marcel Sabitzer, 29enne centrocampista austriaco del Bayern Monaco che nell?ultima stagione ha giocato con il Manchester United; così come Renato Sanches, sempre il Psg apra al prestito.

Ma c?è anche un nome nuovo nelle idee giallorosse: si tratta di Scott McTominay, classe 1996 di proprietà del Manchester United. Nell?ultima stagione lo scozzese è stato impiegato, tra tutte le competizioni, in 39 occasioni (3 gol e 1 assist). In attesa di capire se si sbloccherà la trattativa con il West Ham per riportare in Italia Gianluca Scamacca ? che ha già dato l?ok ai giallorossi ?, in casa Roma potrebbe tornare forte l?interesse per lo svincolato Adama Traoré, sui cui il Milan, altro club interessato all?esterno offensivo ex Wolverhampton, non sta affondando.