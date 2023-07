Caldo, bollino giallo in tre città tra domani e venerdì: il bollettino

MeteoWeb

Roma, 5 lug. (Adnkronos Salute) – Nelle prossime 48 ore saranno Perugia, Firenze e Palermo, le città che soffriranno maggiormente l’ondata di caldo che sta per arrivare sull’Italia. A Perugia è previsto bollino giallo domani, giovedì 6 luglio, e venerdì 7, mentre per Firenze e Palermo sarà venerdì 8 luglio. E’ quanto prevede il .

Il bollino di colore giallo corrisponde al livello di rischio 1, ovvero “pre-allerta indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un?ondata di calore – Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute”, sottolinea il ministero della Salute.