Caldo folle sulle montagne del Piemonte: nuovo record assoluto a Sestriere, +14°C ad oltre 3.000 metri sul Monviso | DATI

Forte caldo anche in Piemonte che, dopo i record della notte, con temperature oltre i +20°C in quota, raggiunge nuovi record di caldo. Risultano ancora una volta eccezionali le temperature raggiunte in montagna, soprattutto tra la Val Chisone e il Cuneese, dove sono caduti numerosi record di caldo. Anche Sestriere, località a 2035 metri s.l.m. nel Torinese, ha stabilito un nuovo record assoluto di caldo: registrata una temperatura massima di +27,1°C. Il record precedente era di +27°C e risaliva al giugno 2019.

Nuovo record anche al Rifugio Gastaldi, a 2.659 metri di quota nel Torinese, dove si sono toccati +20,1°C. Rimanendo sempre in alta quota, spiccano anche i record di +20,7°C registrati sul Colle dell’Agnello a 2.685 metri e i +14,2°C a 3.325 metri sul Monviso.

Tra gli altri record stabiliti oggi nelle montagne del Piemonte, segnaliamo:

+33,6°C a Canosio a 1226 metri

a Canosio a 1226 metri +32,7°C a Valdieri a 1390 metri

a Valdieri a 1390 metri +31,1°C a Pragelato a 1525 metri

a Pragelato a 1525 metri +30,6°C a Pontechianale a 1575 metri

a Pontechianale a 1575 metri +30,6°C a Bersezio a 1635 metri

a Bersezio a 1635 metri +30,1°C a Acceglio a 1610 metri

a Acceglio a 1610 metri +29,9°C a Palanfrè a 1625 metri

a Palanfrè a 1625 metri +29,1°C a Sauze di Cesana a 1840 metri.

Caldo anche domani in Piemonte: il bollettino

Anche la giornata di domani, mercoledì 19 luglio, sarà all’insegna del forte caldo in Piemonte con valori simili sulle zone alpine esposte all’effetto favonico. Secondo il bollettino per le ondate di calore diramato dall’Arpa Piemonte, l’Agenzia regionale di Protezione ambientale, che indica per domani nell’area metropolitana di Torino un livello di rischio 3 (emergenza), con una temperatura reale di +36°C e una temperatura percepita di +38°C. Il livello di stress da calore sarà di 9.7. Alta la possibilità di rischi sanitari. A Cuneo la temperatura sarà di +37°C con una temperatura percepita di +40°C, mentre ad Alessandria sono previsti +38°C reali.

