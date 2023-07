Caldo, giornata storica per Roma: registrato un nuovo record di tutti i tempi

MeteoWeb

Giornata storica dal punto di vista meteorologico a Roma. A causa della forte ondata di caldo in atto, generata da una poderosa risalita dell’anticiclone africano che avvolge il Mediterraneo fino ai Balcani, la città di Roma ha battuto il proprio record di caldo di tutti i tempi. Praticamente in tutta la città, si registrano valori compresi tra +39°C e +41°C, con picchi di +42-43°C. Secondo i dati di MeteoNetwork, infatti, si registrano +42,9°C alla stazione Roma Macao e +42,2°C a Roma Flaminio, nei quadranti settentrionali della città.

Un nuovo record di temperatura massima per il mese di luglio è stato registrato, inoltre, a Ciampino. La stazione meteorologica dell’Aeronautica Militare di Ciampino ha segnato alle ore 15 una temperatura di +40°C. Il precedente record di temperatura massima per il mese di Luglio era di +39,6°C, registrato nel luglio 1945, ossia oltre 70 anni fa.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: