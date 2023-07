Cambogia: si dimette premier Hun Sen, incarico ceduto al figlio

MeteoWeb

Phnom Penh, 26 lug. (Adnkronos) – Il primo ministro cambogiano Hun Sen ha rassegnato le sue dimissioni e ha ceduto l’incarico al figlio, il generale Hun Manet. Lo riporta il canale televisivo cambogiano Dap News. “Hun Sen non sarà più primo ministro. In un messaggio speciale poco prima, Hun Sen ha confermato che non ricoprirà più la carica di primo ministro e Hun Manet diventerà il nuovo primo ministro”, ha detto il canale televisivo.

Hun Manet dovrebbe assumere la carica di primo ministro entro tre o quattro settimane dalle elezioni nazionali. Il Partito Popolare della Cambogia (Cpp) al potere, secondo i dati della Commissione Elettorale Nazionale, ha vinto le elezioni di domenica conquistando 120 seggi su 125 nell’Assemblea Nazionale, il parlamento del Paese.