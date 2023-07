Casasco (Fmsi): “Vaccinarsi è rispetto per se stessi e per gli altri”

MeteoWeb

Roma, 22 lug. (Adnkronos Salute) – “La vaccinazione è fondamentale perché fa parte di un tema caro alla Federazione medico sportiva italiana (Fmsi): la prevenzione”. Così Maurizio Casasco, presidente della Federazione, a margine del XXXVII congresso nazionale che si è chiuso oggi a Roma. “I vaccini sono importanti non solo per la salute, ma anche per il nostro Paese perché gli danno una possibilità economica, lavorativa e soprattutto di vita. La Federazione è impegnata, per questo, nel proteggere gli atleti”, ha aggiunto.

“Quando si parla di prevenzione e di attenzione alla salute – ha continuato il Casasco – bisogna coinvolgere il sistema educazionale e tutto il mondo che ruota attorno alla società civile. La scuola e lo sport sono un mondo in cui si può dare un?opportunità alle persone di conoscere i vantaggi legati alla prevenzione”.

“L?attività sportiva correttamente prescritta dallo specialista è prevenzione. La vaccinazione è un altro aspetto importante per la tutela della salute e della vita sociale perché rappresenta non solo il rispetto per se stessi, ma anche per gli altri”, ha concluso il presidente della Fmsi.