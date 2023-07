Clima: Mattarella, ‘Paraguay all’avangardia in rinnovabili, serve passaggio graduale e veloce’

MeteoWeb

Asuncion 7 lug. (Adnkronos) – “Il Paraguay ha una produzione di energia pulita, interamente rinnovabile, che lo pone all’avanguardia di questo fronte fondamentale a tutela del clima nel mondo, di un passaggio graduale ma veloce a fonti di energie rinnovabili che non producono più inquinamento nell’atmosfera. Questo è un fronte sul quale pure la collaborazione tra Paraguay e Italia può essere sviluppata ampiamente in maniera concreta ed intensa”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro ad Asuncion con il Presidente della Repubblica del Paraguay, Mario Abdo Benítez.

Domani il Capo dello Stato visiterà la Diga Idroelettrica di Itaipu, un’opera monumentale alla cui costruzione hanno contribuito anche imprese italiane, che soddisfa quasi il cento per cento del fabbisogno energetico del Paraguay e il 20 per cento di quello del Brasile.