Covid: Faraone (Az-Iv), ‘non sia strumento politico di parte’

MeteoWeb

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – ?La commissione sul Covid deve rispondere all?unica, vera domanda che gli italiani ci fanno in proposito: dovesse presentarsi una nuova pandemia siete pronti a non ripetere gli stessi errori e per non ripeterli va approfondito cosa non ha funzionato, senza reticenze?. Lo ha detto Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva, a L?aria che tira.

?Il problema è che ritirandosi sull?Aventino e dicendosi contrari all?istituzione di questa commissione, M5S e Pd hanno offerto il pretesto per trasformarla in strumento politico di parte. Se si guardano gli atti parlamentari si può vedere infatti come non esista una sola proposta di istituzione della commissione da parte di Pd e M5S, noi naturalmente saremo contrari a ogni uso strumentale della commissione. Si sono fatte commissioni d?inchiesta per tutto, in questo Paese. Figuriamoci se non se ne possa fare una per una pandemia che ha visto morire quasi duecentomila persone e arrecato danni alla nostra economia per centinaia di miliardi?, ha concluso.