Covid: Speranza, ‘servito paese con onore, nessuna commissione può cancellarlo’

MeteoWeb

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Rivendico quello che ho fatto. Non è il risultato di un governo, ma di un Paese. Non eravamo noi a cambiare linea ogni minuto: ‘aprite, chiudete, aprite, chiudete. Non eravamo noi buttare benzina sul fuoco per chi soffriva per le chiusure con manifestazioni di protesta, o non eravamo noi a fare l’occhiolino ai no vax per qualche voto, e lo ribadisco qui oggi: i vaccini hanno salvato la vita a milioni di persone. Secondo Iss a 150mila persone nel nostro Paese”. Lo ha detto Roberto Speranza, deputato del Partito democratico ed ex ministro della Salute, intervendo alla Camera sulla proposta di istituzione di una commissione d’inchiesta sul Covid.