Cracovia 2023: Italia team da sogno, 100 podi, 11 pass olimpici e trionfo nel medagliere

MeteoWeb

Cracovia, 2 lug. – (Adnkronos) – Cento podi, undici pass olimpici e il trionfo nel medagliere. L?Italia Team saluta Cracovia e la terza edizione dei Giochi Europei con numeri da record. Il conto finale delle medaglie azzurre è eloquente: 35 ori, 26 argenti e 39 bronzi, quasi il doppio dei podi conquistati dalla Spagna (57), dalla Germania (63) e Francia (62). Il confronto con Baku 2015 (47 podi) e Minsk 2019 (41 podi) racconta della crescita dell?Italia Team, rappresentata in Polonia da 164 donne e 165 uomini.

Negli undici giorni di gara, con oltre 7.000 atleti impegnati in 28 discipline diverse, la squadra azzurra ha primeggiato in lungo e in largo, conquistando la certezza aritmetica del trionfo nel medagliere con un giorno di anticipo. Ben 12 medaglie (sette ori, cinque argenti e 2 bronzi) sono arrivate dalla spedizione azzurra dell?atletica leggera, che al Silesian Stadium di Chorzow ha anche vinto l?Europeo a squadre. Bottino eccezionale per il tiro a volo con sette ori, un argento e un bronzo, così come per la kickboxing con 6 ori, 2 argenti e 2 bronzi.

Impossibile fare meglio nel pentathlon moderno: l?Italia ha vinto sia al maschile che al femminile con Giorgio Malan e Alice Sotero. Non ha tradito neppure la scherma. A Cracovia l?attenzione era concentrata sulle gare a squadre, valide anche come Campionati Europei, e l?Italia Team è salita sul podio in ogni arma portando a casa due ori, due argenti e altrettanti bronzi.

L?Italia saluta Cracovia con Abbes Aziz Mouhiidine portabandiera nella cerimonia di chiusura all?Henryk Reyman Municipal Stadium e guarda già ai prossimi obiettivi. Al più importante manca poco più di un anno, l?Olimpiade di Parigi 2024.

In Polonia l?Italia Team si è assicurata due pass individuali nel pentathlon con Alice Sotero e Giorgio Malan, quattro pass individuali nel pugilato – Giordana Sorrentino e Irma Testa tra le donne, Salvatore Cavallaro e Mouhiidine tra gli uomini, che riportano la boxe maschile ai Giochi Olimpici dopo l?assenza di Tokyo 2020 – e cinque carte nazione grazie a Chiara Pellacani nei tuffi, Chiara Rebagliati nel tiro con l?arco, Mauro De Filippis e Jessica Rossi nel trap, Martina Bartolomei nello skeet.

Il numero totale dei pass azzurri per Parigi 2024 sale così a quota 17, ma l?estate è appena cominciata e in palio ci saranno tantissime carte. L?Italia Team è pronta, come ha dimostrato anche ai Giochi Europei di Cracovia.