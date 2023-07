Difesa: Consiglio supremo, ‘assicurare fondi adeguati in linea con esigenze Nato**

MeteoWeb

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – Il Consiglio supremo di difesa, riunitosi al Quirinale sotto la presidenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, “ha esaminato lo stato di efficienza dello strumento militare, approfondendo ?anche in termini di politica industriale nazionale nel settore della difesa? le misure necessarie per assicurare adeguata prontezza e capacità di garantire il compito primario e istituzionale della difesa della Repubblica, con livelli di efficienza e capacità d?impiego adeguati e sostenibili nel tempo”. Lo riferisce il comunicato emesso al termine della riunione.

“Il ministro della Difesa -prosegue la nota- ha illustrato i principi che guideranno la futura riorganizzazione della struttura del dicastero e l?esigenza di assicurare allo Strumento militare, anche con finanziamenti adeguati, in linea con i requisiti definiti dall?Alleanza atlantica, in un?ottica interforze e attenta al personale militare e civile, la capacità di operare su tutti i domini, compresi i nuovi ambiti, quali lo spazio esterno, quello cognitivo e quello subacqueo”.

Presenti alla riunione il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; i ministri degli Esteri, Antonio Tajani; della Difesa, Guido Crosetto; dell’Economia, Giancarlo Giorgetti; delle Imprese, Adolfo Urso; il capo di stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone; il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano; il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti; il consigliere del Presidente della Repubblica per gli Affari del Consiglio supremo di difesa, Francesco Saverio Garofani.