Digitale: in arrivo voce IA per siti web, podcast e audiolibri

MeteoWeb

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – Una voce generata dall?Intelligenza artificiale in grado di leggere qualsiasi testo online in tempo reale: è il nuovo programma GIAVA (Generative Artificial Intelligent Voices Audioboost), presentato in anteprima mondiale allo Smau di San Francisco. Si tratta di un progetto pilota, ideato dalla startup innovativa Audioboost e sviluppato con il supporto del team di Google Cloud, che può essere applicato alle più svariate iniziative editoriali: dal settore giornalistico ai siti web, dal mondo degli audiolibri ai podcast d?autore. Di questo si è discusso durante un incontro a Milano presso la sede di Google e in cui si sono ritrovati editori, produttori di contenuti Podcast e Radio.

Il progetto Giava segue un?altra tecnologia sviluppata dalla società Audioboost, lo Speakup-Article, l’ecosistema tecnologico per la generazione e la gestione di contenuti audio massivi realizzati da oltre 200 siti web italiani.

?Insieme con Google Cloud – afferma Cristina Pianura, founder di Audioboost ? stiamo lavorando al programma GIAVA per lo sviluppo di modelli di addestramento vocale sempre più avanzati, associati anche alla soluzione applicativa Speakup-Article. Renderemo possibile integrare voci diverse e personalizzate al Text-to-Speech ? continua Pianura ? e associarle a contenuti scelti dalle redazioni, moltiplicando i flussi operativi, riducendo i costi di produzione nel medio-lungo periodo. Ci sono tutti i presupposti perché si apra una nuova frontiera nell?editoria digitale attraverso l?Intelligenza artificiale?.