Diritti Tv: P.S.Berlusconi, ‘vorremmo calcio di livello su nostre reti, ma cifre da pazzi’

Cologno Monzese (Mi), 5 lug. (Adnkronos) – “Per noi il calcio è il prodotto più importante; vorremmo avere ancora il calcio di livello, quello che conta, sulle nostre reti, ma i prezzi di oggi sono folli. Se andiamo avanti così.. sono cifre veramente da pazzi”. Così Pier Silvio Berlusconi ha risposto ai cronisti che gli chiedevano quale fosse il ruolo di Mediaset nella partita per i diritti tv del calcio, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, a Cologno Monzese.

“Da un lato -ha detto l’ad di Mfe-Mediaset- il calcio lo vogliamo, ma dall?altro usiamo la razionalità. Siamo pur sempre una azienda quotata in Borsa e dobbiamo fare margine”. In ogni caso, “al momento non ci sono strategie, ma mi sembra che la base d?asta per la Coppa Italia sia davvero molto, molto alta”.

Quanto al campionato, “onestamente non sappiamo nemmeno di cosa stiamo parlando, ogni volta cambiano idea. Noi ci siamo, ci vogliamo essere, poi vedremo. Eventualmente si potrebbe usare Italia 1 come rete del calcio”. Comunque, ha concluso, “noi saremo sempre razionali e non faremo follie”.