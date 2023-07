Dl alluvioni: Furfaro, ‘dopo passerelle governo abbandona Emilia Romagna’

MeteoWeb

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – Se la prendono con i poveri, togliendogli ogni strumento di aiuto e dicendogli che è colpa loro. A chi fugge dagli incendi e vede la Sicilia in fiamme, rispondono con Salvini che parla di Ponte sullo Stretto. A chi è colpito da calamità naturali e perde tutto per la mancata prevenzione, Musumeci risponde sponsorizzando polizze assicurative, dimenticandosi che fa il Ministro, non l’assicuratore. Ora, gli alluvionati: Giorgia Meloni a favore di telecamere aveva promesso il 100% di ristori a imprese e famiglie”. Così Marco Furfaro, Responsabile contrasto alle diseguaglianze e Welfare del Pd.

“Purtroppo, dopo le passerelle il Governo ha invece abbandonato l?Emilia-Romagna. Pochi fondi e solo la volontà di politicizzare e mettere mano sulla ricostruzione. Dovevano difendere gli italiani, sono finiti ad accanirsi sui più fragili e sulle persone colpite da alluvioni e frane. Una vergogna degna della fotografia di oggi: il Governo praticamente assente al Senato dove si vota sull’alluvione, mentre ieri ben 12 ministri per difendere Santanché che non paga il Tfr ai lavoratori?.