Dl Pa: FdI, ‘ok a Odg per scorrimento veloce graduatorie Gdf’

MeteoWeb

Roma, 31 lug (Adnkronos) – “Grande soddisfazione per l’accoglimento del nostro ordine del giorno al decreto legge Pubblica amministrazione 2 che permette uno scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie dei candidati idonei non vincitori del concorso per la guardia di finanza, indetto il 28 novembre 2022”. Lo affermano Giovanni Maiorano, primo firmatario, e Guerino Testa deputati di Fratelli d’Italia.

“L’obiettivo è quello di conseguire un rapido reclutamento di un maggior numero di unità di personale – aggiungono – una ipotesi che appare preferibile rispetto a quella di indire nuovi concorsi, anche per le finalità di perseguire i principi di economicità ed efficienza dell?azione amministrativa”.