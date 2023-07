Dl rigassificatori: Fratoianni, ‘climafreghisti approvano leggi per aumentare crisi climatica’

MeteoWeb

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “L’Italia e l’Europa sono assediate da ondate di calore sempre più forti, le sentiamo e le sentite tutti. In questo contesto, il governo e la maggioranza dei climafreghisti continuano ad approvare politiche orientate al fossile che non fanno che aumentare la crisi climatica, e non contenti spendono miliardi e miliardi di euro per comprare nuove armi. Quei soldi sarebbero utili per reinvestire in politiche orientate alla transizione ecologica”. Lo ha detto Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra, nel flash mob organizzato da deputate e deputati rossoverdi davanti a Montecitorio dopo l’approvazione del dl Rigassificatori da parte della maggioranza.