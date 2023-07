Egitto, Minniti: “Vicenda Zaki mostra sistema Paese”

MeteoWeb

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – La grazia a Zaki “mostra il nostro Paese, il sistema Paese”. A dirlo è stato il presidente della Fondazione MedOr, Marco Minniti, intervenendo all?evento della Fondazione ‘Italia, Europa, Mediterraneo’.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha aggiunto, parlando con i giornalisti a margine dell?evento, ha aggiunto: “Nel rapporto fra Europa, Italia e il Mediterraneo “il nostro Paese ha già un ruolo”. L?Italia a Vilnius è “riuscita a far cambiare anche la posizione della Nato che era concentrata soltanto sul fianco Est ma l?Italia ha saputo spiegare ai nostri alleati che il fianco Sud diventa esiziale non per noi ma per il destino dell?Europa e del mondo”, ha detto Crosetto. “Quello che succede in Africa può avere una dimensione ancora più rilevante rispetto ad adesso” e “quindi gli sforzi del presidente Meloni sono riusciti a cambiare sia l’Europa che la Nato e gli effetti positivi si vedranno a breve” ha aggiunto Crosetto.