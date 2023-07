Egitto: Tajani, ‘abbiamo lavorato sodo e in silenzio, a Zaki auguro buona fortuna’

MeteoWeb

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “A Zaki auguro buona fortuna e che realizzi i suoi sogni, abbiamo fatto ciò che era giusto, ci siamo impegnati per la sua liberazione. Così come siamo impegnati sulla soluzione del caso Regeni”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto a ‘Radio anch’io’, su Rai Radio 1.

“Il Governo ha ottenuto un risultato, senza propaganda – ha sottolineato il vice premier – così come quando liberammo Alessia Piperno. Abbiamo lavorato seriamente e in silenzio e questo è un risultato che abbiamo ottenuto”