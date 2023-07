F1: Gp Austria, Verstappen trionfa nella gara sprint davanti a Perez e Sainz

MeteoWeb

Spielberg, 1 lug. – (Adnkronos) – L’olandese della Red Bull Max Verstappen domina la gara sprint del Gp d’Austria. Sul circuito del Red Bull Ring con pista bagnata il bi-campione del mondo in carica e leader iridato si impone davanti al messicano Sergio Perez, suo compagno di squadra e allo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz. In quarta e quinta posizione le due Aston Martin del canadese Lance Stroll e dello spagnolo Fernando Alonso. Sesto posto per il tedesco della Haas Nico Hulkenberg che si lascia alle spalle il francese dell’Alpine Esteban Ocon e l’inglese della Mercedes George Russell. Prestazione incolore per la seconda Ferrari, con il monegasco Charles Leclerc solo 12°.