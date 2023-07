F1: Sainz, ‘risultato frustrante, volevo il podio’

MeteoWeb

Spielberg, 2 lug. – (Adnkronos) – “Sono frustrato, il passo che avevo oggi e le battaglie che ho avuto meritavano una posizione migliore. Dopo la prima sosta la gara è andata via, il passo era buono ma non era quello che volevo. Questo weekend la macchina ha fatto un passo in avanti, sto guidando bene in gara e facendo buoni sorpassi. Peccato non avere un risultato migliore, mi spiace non aver ottenuto il podio”. Lo dice Carlos Sainz dopo il 4° posto nel Gp d’Austria. “Dietro Leclerc mi sentivo bene e volevo vedere cosa si poteva fare con aria pulita, ma ho fatto un lavoro di squadra. Poi il pit stop mi ha mandato dietro di tre posizioni e complicato il resto della gara. Dovrò rivedermela, adesso mi viene difficile pensare a Silverstone”, aggiunge il pilota della Ferrari.