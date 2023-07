Fi: Battistoni, ‘grande successo nelle Marche per i banchetti del tesseramento’

MeteoWeb

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “E? stato registrato un sorprendente successo nei banchetti del tesseramento che si sono svolti in tutta la regione Marche nelle giornate del 29 e 30 luglio. Grazie al supporto e all?entusiasmo dei cittadini marchigiani abbiamo raggiunto grandi risultati che sottolineano l?ampio consenso e l?apprezzamento per il nostro partito. Cittadini che si sono riconosciuti nei valori moderati, europeisti e liberali di Forza Italia”. Lo dichiara in una nota il coordinatore regionale delle Marche di Forza Italia e deputato azzurro, Francesco Battistoni.

“Un prezioso ringraziamento va ai coordinatori provinciali, agli eletti, ai dirigenti e militanti che hanno lavorato instancabilmente per accogliere i cittadini – aggiunge Battistoni – fornendo informazioni sulle attività di Forza Italia e le nostre proposte per il futuro delle Marche. L?attività svolta in questi giorni va nella direzione fortemente voluta dal nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, per un radicamento sempre più capillare su tutto il territorio”.

“Forza Italia è ora più forte che mai, con un numero crescente di cittadini che hanno scelto di sostenere il nostro partito e questo risultato ci motiva a rafforzare ulteriormente il nostro impegno per un?Italia più prospera, sicura, garantista e libera. Invitiamo chiunque sia interessato a unirsi a noi in questa missione, chiunque condivida i nostri valori e gli insegnamenti del presidente Berlusconi a contattarci e ad aderire a Forza Italia. Insieme, possiamo costruire un?Italia più forte e prospera per tutti”, conclude Battistoni.