Fi: Sorte-Rossello, ‘nuove adesioni a Milano e in Lombardia, mai così tante’

Milano, 3 lug. (Adnkronos) – “Filippo Marco De Bellis, consigliere municipale del Municipio 5 di Milano, aderisce a Forza Italia e avrà la delega regionale alla sicurezza”. Lo annunciano il deputato e coordinatore azzurro in Lombardia, Alessandro Sorte e la deputata e coordinatrice della città di Milano, Cristina Rossello.

Sta prendendo vita “un ‘caso Lombardia’ -spiegano i due esponenti azzurri-: mai c?erano state tante adesioni come in questo periodo. Nel capoluogo lombardo, solo negli ultimi tre mesi hanno aderito a Forza Italia cinque consiglieri municipali; ci sono poi gli ex consiglieri regionali lombardi, Gianmarco Senna, Massimiliano Bastoni e Maria Teresa Baldini, e decine di amministratori locali, l?ultimo Gennaro Gallo, consigliere comunale di Pavia, che è entrato nel nostro partito due giorni fa”.

E dunque, concludono, “stiamo lavorando per rafforzare Forza Italia e l?area moderata della coalizione in Lombardia, costruendo una squadra competente e radicata sul territorio per affrontare al meglio le prossime sfide, prima fra tutte le elezioni europee”.