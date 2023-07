Fisco: Cattaneo (Fi), ‘sì rottamazione cartelle, bene Salvini a porre tema’

MeteoWeb

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Sulla rottamazione delle cartelle ci sono le nostre proposte della scorsa legislatura e il tema era centrale nel programma elettorale. Al centrodestra serve pragmatismo: non vedo perché dovremmo cambiare idea solo perché ora a rilanciare la questione è stato Salvini”. Così al Sole 24 Ore Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia. “Tra i ddl presentati da Forza Italia nella scorsa legislatura – ricorda l’ex capogruppo degli azzurri a Montecitorio – c’era anche la previsione di uno sconto del 40% sull’imposta per chi paga subito e del 15% per chi chiede la dilazione in tre anni, mantenendo il solo azzeramento di sanzioni e interessi se invece si opta per una rateizzazione in 10 anni”.

Quanto alla contemporaneità con la delega fiscale, secondo Cattaneo “non c’è alcuna contraddizione perché la riforma punta a cambiare il rapporto tra fisco e contribuente con un cambio di rotta impossibile da far decollare se non si fa un lavoro di pulizia degli arretrati nati da un’impostazione che vuoi archiviare”, conclude.