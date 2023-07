Le Frecce Tricolori sorvolano la “Amerigo Vespucci”: spettacolo tutto italiano a Genova | VIDEO

MeteoWeb

Il passaggio delle Frecce Tricolori, che disegnano i colori dell’Italia nel cielo, è sempre un evento straordinario. Le immagini dei sorvoli, che arrivano dai velivoli impegnati nelle acrobazie, sono mozzafiato, a maggior ragione se ad essere sorvolata è “la nave più bella del mondo”. Sabato 1 luglio, la Nave Scuola “Amerigo Vespucci” è partita da Genova per intraprendere un viaggio di quasi 2 anni in cui sarà ambasciatore del Made in Italy in giro per il mondo. La “Amerigo Vespucci” è il veliero più longevo in servizio nella Marina Militare. Varata il 22 febbraio 1931, è stata interamente costruita e allestita presso il Regio Cantiere Navale di Castellamare di Stabia.

Alla cerimonia per la partenza della Amerigo Vespucci hanno preso parte, tra gli altri, il Ministro della Difesa Crosetto, il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Lollobrigida, il Ministro dell’ambiente Pichetto Fratin, il Ministro del turismo Santanché e il Ministro dello sport Abodi. Spettacolare il saluto delle Frecce Tricolori. Nel video a corredo dell’articolo, pubblicato dall’Aeronautica Militare sui propri canali social, si può vedere il sorvolo delle Frecce Tricolori sulla Amerigo Vespucci dopo aver lasciato il porto di Genova l’1 luglio scorso: uno spettacolo tutto italiano in mare e nel cielo.