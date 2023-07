Fs: Cangiano (Fdi), ‘De Luca perde occasione per stare in silenzio’

MeteoWeb

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Ieri De Luca ha collezionato un’altra figuraccia delle sue, lanciandosi in un inopportuno quanto inesatto atto d’accusa contro il premier Meloni e il ministro Sangiuliano per l’inaugurazione della tratta Roma-Pompei, istituita da Trenitalia per far conoscere e incentivare il turismo culturale in uno dei posti più belli al mondo. Lo dichiara Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d?Italia e componente delle Commissioni Cultura e Trasporti alla Camera che poi continua dicendo che il presidente della Campania “ha infatti ironizzato sulla cerimonia, utilizzando termini ed espressioni poco educate ma che gli si addicono, sostenendo che il treno era una pagliacciata perché prevedeva una sola corsa al mese. E ancora una volta le sue parole sono state smentite, a testimonianza di quanto poco affidabile sia tutto ciò che dice”.

“Il Frecciarossa Napoli-Pompei, infatti, partirà ogni domenica dal 6 agosto in poi – chiarisce Cangiano -, garantendo una offerta tesa a dare al maggior numero di utenti possibile l’occasione di respirare storia, arte e cultura a cielo aperto. Lo hanno infatti comunicato, congiuntamente, l’Ad del Gruppo FS, il ministro delle Infrastrutture Salvini e il ministro della Cultura Sangiuliano”. “Il governatore ha perso un’altra preziosa opportunità per stare in silenzio e per essere fiero dell’interesse che, come governo, stiamo garantendo alla Campania. Se poi proprio vuol continuare a parlare, abbia almeno il coraggio di spiegare perché le uniche contestazioni dei cittadini di domenica scorsa erano tutte rivolte a lui. Noi lo sappiamo, ma forse lui non l’ha ancora capito che il suo tempo alla guida della Regione Campania è finalmente finito”, conclude il deputato.