Governo: Costa (Az), ‘se P.Chigi su toghe ha elementi denunci o no fesserie’

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Se Palazzo Chigi ha elementi per sostenere che determinate iniziative giudiziarie o la fuoriuscita di notizie riservate siano poste in essere da una parte della magistratura in con finalità ‘politiche’, deve essere conseguente e formalizzare una denuncia. Perché fatti così gravi non possono restare confinati in una dichiarazione ‘anonima’ di non meglio precisate ‘fonti’. Diversamente la loro è un?infondata fesseria senza fondamento”. Così Enrico Costa, vicesegretario e deputato di Azione.