Governo: Foti, ‘M5S su Santanché? Ricordo, era Silvestri che non c’era’

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Ricordo perfettamente quanto accaduto, soprattutto ieri quando in Aula tutti i gruppi di opposizione hanno chiesto che venisse a riferire il ministro Santanchè anche alla luce del fatto che potesse risultare indagata. Detta richiesta però non è stata reiterata in conferenza dei capigruppo. Tuttavia, comprendo che il capogruppo Francesco Silvestri non lo sappia: non era presente”. Così in una nota il capogruppo di Fratelli d?Italia alla Camera, Tommaso Foti, ha risposto al presidente dei deputati pentastellati che gli aveva detto di non ricordare che lui avesse chiesto a Lorenzo Fontana, il presidente della Camera, di chiedere alla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, di riferire anche nell’aula di Montecitorio.