Governo: Schlein, ‘campione di rinvii e scaricabarile, precisa strategia politica’

Roma, 3 lug. – (Adnkronos) – “Questo è un governo campione di rinvii e di scaricabarile, solo che con i rinvii non si aumentano i salari, non si aiutano le famiglie in difficoltà a pagare l’affitto”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo alla tavola rotonda ‘Inflazione e salari: quali politiche?’, presso la sala lauree Scuola di economia e studi aziendali di Roma Tre.

“Questo governo ha una precisa strategia politica – aggiunge Schlein – che è quella di aumentare le diseguaglianze e la precarietà del lavoro mentre ritarda fortemente sulla attuazione del Pnrr che ci darebbe investimenti fondamentai per cambiare il modello di sviluppo”.