Gran Bretagna: lotta contro il tempo per salvare decine di balene spiaggiate

Si sta cercando disperatamente di salvare in una corsa contro il tempo decine di balene pilota spiaggiate su una spiaggia delle Ebridi. “Le notizie finora parlano di circa 55 animali, tuttavia l’ultimo aggiornamento indica che solo 10 sono vivi“, hanno riportato i soccorritori della British Divers Marine Life Rescue. Non sono chiare le motivazioni per le quali si sono arenate in massa, ma è conclamato che le balene pilota sono “famose per i forti legami sociali, così spesso quando una si trova in difficoltà e si spiaggia, il resto segue, portandone altri ad arenarsi“.