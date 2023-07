Violenti temporali in Emilia Romagna: grandine enorme tra Modenese, Bolognese e Ferrarese | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Violenti temporali stanno colpendo l’Emilia Romagna settentrionale, in particolare tra le province di Modena e Bologna e nel Ferrarese. Grandine di grosse dimensioni e dal rumore assordante è caduta a San Martino, frazione di Ferrara, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. A Finale Emilia, nel Modenese, la grandine ha raggiunto i 5-6cm di diametro. Grandine ancora più grossa, fin a 8-9cm di diametro, a Montesanto e Sant’Agostino, nel Ferrarese. Anche il centro di Bologna è stato colpito da una forte grandinata, con chicchi grandi come noci che hanno fatto suonare gli allarmi delle auto in sosta. Danni e disagi sono stati segnalati in provincia, nella zona di Zola Predosa, Anzola Emilia e Valsamoggia.

Una violenta grandinata si è abbattuta anche sulla fascia pedemontana del Parmense, colpendo in particolare i comuni di Felino e Sala Baganza e, in parte, le frazioni del comune di Parma, Panocchia, Carignano e Corcagnano. Prima un forte vento e poi chicchi grandi come cubetti di ghiaccio. Si segnalano danni alle auto in sosta. Anche nella Bassa reggiana ci sono stati interventi dei Vigili del Fuoco per le grandinate e il vento e un albero è finito su un’auto con all’interno persone, a Reggiolo, ma senza feriti. Danni segnalati anche nella Bassa Modenese, in particolare a Mirandola.

Sul fronte pioggia, sono caduti finora 17mm a S. Bartolomeo in Bosco, nel Ferrarese, 14mm a Basilicanova (PR), 10mm a Dosso (FE), 7mm a Modena Est.

La linea temporalesca scivola ora verso est/sud-est dopo aver lasciato una scia di danni ingenti nelle zone interessate dalle devastanti grandinate: si contano danni alle auto, agli arredi esterni e alle facciate delle case, nonché impatti pesantissimi sull’agricoltura.

Grandine grossa a San Martino di Ferrara

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Foto

















/