Grecia: in arrivo vigili del fuoco da Romania, Slovacchia e Polonia

MeteoWeb

Sono in arrivo in Grecia vigili del fuoco provenienti da Romania, Slovacchia e Polonia per far fronte ai numerosi incendi che da giorni imperversano nel Paese. Lo ha reso noto il portavoce dei vigili del fuoco, Yiannis Artopairos, citato dal quotidiano “Kathimerini”.

“La Grecia ha presentato una richiesta di assistenza al Meccanismo di protezione civile dell’Unione europea per ricevere unita’ con autopompe”, ha spiegato il rappresentante dei vigili del fuoco, spiegando che i rinforzi dovrebbero arrivare nel Paese balcanico tra domani e venerdi’.

A seguito della richiesta, ha specificato Artopairos, la Romania fornira’ 50 vigili del fuoco e 10 autopompe, la Slovacchia 31 vigili del fuoco e 15 autopompe, mentre la Polonia 149 vigili del fuoco e 49 autopompe. Nell’ambito del Meccanismo europeo di risposta alle emergenze, la Grecia ha gia’ ricevuto due velivoli dall’Italia e altri due dalla Francia.

Negli ultimi giorni, i vigili del fuoco greci hanno inoltre operato con il sostegno dei colleghi della Romania e di Malta, che si trovavano gia’ nel Paese per il programma di pre-posizionamento del Meccanismo europeo di protezione civile.