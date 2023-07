Incendi in Grecia: attivato il servizio di gestione delle emergenze Copernicus

MeteoWeb

La Protezione Civile greca ha attivato il servizio di gestione delle emergenze del programma di osservazione satellitare europeo Copernicus, al fine di sfruttare i dati cartografici delle regioni dell’Attica, in cui stanno imperversando incendi boschivi. Lo riporta il quotidiano “Kathimerini”. Il servizio di gestione delle emergenze di Copernicus fornisce informazioni geospaziali tempestive e accurate a tutti gli operatori che partecipano alla gestione di calamità’ naturali, situazioni di emergenza e crisi umanitarie. I prodotti generati dal servizio possono essere utilizzati così come forniti, come le mappe digitali, oppure possono essere combinati con altre fonti di dati a sostegno dell’analisi geospaziale. La componente di mappatura di Copernicus può sostenere tutte le fasi del ciclo di gestione delle emergenze: preparazione, prevenzione e riduzione del rischio di catastrofi.

Le richieste di attivazione della Protezione Civile greca sono state accolte dall’Unione europea. Gli organismi coinvolti nella gestione degli incendi in Grecia avranno pertanto a disposizione tutti i dati cartografici e i prodotti derivanti dall’analisi delle immagini satellitari necessari.