Inter Miami, dopo Messi arriva anche Busquets

Roma, 16 lug. – (Adnkronos/Dpa) – Secondo colpo in meno di 24 ore per l’Inter Miami che dopo Lionel Messi ha ingaggiato il centrocampista Sergio Busquets in uscita dal Barcellona. Il 35enne Busquets, che ha trascorso tutta la sua carriera da giocatore al Camp Nou, ha lasciato il Barça alla fine della stagione e si ritroverà con l’ex compagno di squadra Lionel Messi. Annunciando il nuovo arrivo l’Inter Miami ha spiegato “di aver firmato un contratto con il leggendario centrocampista spagnolo Sergio Busquets per tutta la stagione 2025 della Major League Soccer [MLS]”.

“L’ex campione della Coppa del Mondo, nove volte vincitore della Liga ed ex capitano dell’FC Barcelona, ??considerato uno dei più grandi centrocampisti di tutti i tempi, dovrebbe unirsi alla squadra nei prossimi giorni”. Busquets ha vinto con la Spagna i Mondiali nel 2010 e gli Europei nel 2012 e in oltre 15 stagioni con il Barça ha collezionato 721 presenze in tutte le competizioni, piazzandosi al terzo posto nella classifica di presenze del club catalano.